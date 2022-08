Critique ciné : Nope, la société du spectacle

«C’est quoi un mauvais miracle?» Depuis leur ranch isolé de Californie, un frère et une sœur pensent détecter une activité extraterrestre dans le ciel et espèrent en tirer profit en tentant de la capturer en images… Foisonnant, volontiers cryptique, parfois même confus, le troisième long métrage de Jordan Peele ouvre sur une multitude de possibles pistes de compréhension pour le cinéphile averti, inévitablement gagné par la fièvre herméneutique. Mais Nope fonctionne aussi, et peut-être surtout, comme un grand divertissement populaire qui questionne la nature même de notre regard de spectateur pour mieux le satisfaire. L’addiction au spectacle est un poison mais the show must go on, en somme. Troublant.



