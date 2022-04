[critique ciné] Memory: nouvelle adaptation de la nouvelle de Jef Geeraerts

Pour les uns, Memory est un remake extrêmement – voire trop – fidèle du film d’Erik Van Looy. Pour les autres, Memory sera un énième thriller pas hyper bien troussé sur un tueur sans merci.

Pour celles et ceux qui ont vu De Zaak Alzheimer (La Mémoire du tueur), Memory est un remake extrêmement -voire trop- fidèle du film d’Erik Van Looy, les rivalités entre la police et la gendarmerie en moins, le cartel de la drogue en plus. Pour les autres, Memory sera un énième thriller pas hyper bien troussé sur un tueur sans merci, mais avec une conscience s’il-vous-plaît, qui fait équipe avec un flic forcément mû par un traumatisme personnel et qui peine à convaincre sa hiérarchie du bien-fondé de son enquête. Certes, le blockbuster flamand millésime 2003 a pas mal vieilli et Memory offre une mise en scène plus moderne à cette nouvelle adaptation de la nouvelle de Jef Geeraerts, mais vu d’ici, on peut se demander s’il ne serait pas plus pertinent de se souvenir du tueur original excellemment interprété par Jan Decleir.



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Voici le contenu inséré d'un réseau de médias sociaux qui souhaite écrire ou lire des cookies. Vous n'avez pas donné la permission pour cela.