Dans le biopic A Complete Unknown, c’est bien Timothée Chalamet qui chante les chansons de Bob Dylan. Mais avant lui, plusieurs acteurs se sont prêtés à ce difficile exercice.

1. Diana Ross dans Lady Sings the Blues (1972)

Diana Ross, la chanteuse des Supremes alors fraîchement séparées, fait ses débuts au cinéma dans ce biopic de Sidney J. Furie retraçant comme son nom l’indique la vie et la carrière de la chanteuse de jazz Billie Holiday. Ce rôle lui a permis de décrocher un Golden Globe et une nomination aux Oscars, une invitation à Cannes et même un César d’honneur également remis cette année-là à Ingrid Bergman. Par la suite, Diana Ross se fera assez rare au cinéma. Mais elle donnera quand même la réplique à Michael Jackson dans The Wiz.



2. Val Kilmer dans The Doors (1991)

Aussi étonnant que cela puisse paraître, c’est bien Val Kilmer qui chante dans The Doors. Préféré à Johnny Depp, Tom Cruise, John Travolta ou encore Richard Gere (Bono et Michael Hutchence auraient aussi manifesté leur souhait d’incarner Jim Morrison), Kilmer a convaincu Oliver Stone en lui envoyant une vidéo de 8 minutes sur laquelle il s’habillait et chantait comme le roi Lézard. Sa prestation a été mieux accueillie que le film. Et les membres du groupe ont avoué qu’ils ne pouvaient eux-mêmes pas distinguer la voix de l’acteur de celle du chanteur.



3. Joaquin Phoenix et Reese Witherspoon dans Walk the Line (2005)

Dans Walk the Line réalisé comme A Complete Unknown par James Mangold, ce n’est pas un mais deux comédiens qui ont dû se mettre à pousser la chansonnette. Joaquin Phoenix et Reese Witherspoon ont participé à un camp d’entraînement intensif au rock’n’roll qui incluait des leçons de musique, des temps individuels d’exercice et de répétition, des périodes de travail en groupe avec orchestre et des sessions d’enregistrement pour incarner au mieux Johnny Cash et June Carter. Le frère de River a également appris à jouer de la guitare pour ce rôle.



4. Renée Zellweger dans Judy (2019)

Décédée en 1969, Judy Garland, la mère de Liza Minnelli, fut l’une des premières enfants stars d’Hollywood. La comédienne et chanteuse qui a gravi, avalé même, les marches du succès à travers des personnages dramatiques et des rôles musicaux a offert l’un de ses plus beaux rôles à Renée Zellweger. L’héroïne du Journal de Bridget Jones incarne une Judy épuisée 30 ans après Le Magicien d’Oz et chante elle-même dans le film. La voix de Garland ayant de longue date été abîmée par le temps. Zellweger a reçu l’Oscar de la meilleur actrice pour sa bouleversante interprétation.