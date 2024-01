Cinéma, théâtre, expos, concerts: que faire ce week-end?

Envie de sorties culturelles ce week-end? La rédaction de Focus Vif vous a sélectionné quelques événements à ne pas rater.

Ramdam Festival

Jusqu’au 22/01 à Imagix Tournai.



Sous-titré “festival des films qui dérangent”, le Ramdam tournaisien propose une solide programmation de longs et courts, fictions et documentaires, belges et internationaux, tous choisis pour leur propension à susciter le débat. Solide parce que le festival montrera un large panorama de productions actuelles récentes (voire en avant-première) et de qualité tels Poor Things du Grec Yórgos Lánthimos, Un silence de Joachim Lafosse, Bâtiment 5 de Ladj Ly ou encore May December de Todd Haynes, parmi beaucoup d’autres. Sa soirée de gala inaugurale bénéficiera de l’avant-première de Femme du duo Sam H. Freeman et Ng Choon Ping, filmé précédé d’une belle réputation lors de son passage à la dernière Berlinale. Soit le récit du besoin de vengeance d’un artiste drag (Nathan Stewart-Jarrett) de la scène londonienne agressé un soir par une bande de voyous. Plusieurs mois plus tard, il reconnaît l’un de ses agresseurs (George MacKay) dans un sauna gay et entreprend de le séduire pour mieux le faire tomber. Côté documentaires, les festivaliers pourront découvrir en cette année de 30e (triste) anniversaire du génocide rwandais le nouveau film de Bernard Bellefroid Une des mille collines, qui suit la confrontation des victimes à leurs bourreaux ayant purgé leur peine. Un exemple parmi d’autres dans la sélection en compétition. Outre encore les séances de courts, le Ramdam déploie une section réservée aux plus jeunes, Génération Ramdam.

Les Borkman / Trois sœurs

Jusqu’au 10/02 au Théâtre des Martyrs à Bruxelles.



Après plusieurs mois de travaux, le Théâtre des Martyrs réinvestit ses murs. Et pour l’occasion ouvre sa deuxième partie de saison avec deux spectacles signés Christophe Sermet. Quand on connaît le talent du metteur en scène pour adapter les classiques avec des distributions exceptionnelles, on se réjouit de revoir Les Borkman d’après Ibsen (du 11 au 17/01), histoire d’une famille désargentée au traitement très rock, et de découvrir sa nouvelle création, Trois sœurs (du 26/01 au 10/02), adaptation du classique du grand Tchekhov.

André François – Calembredaines et turlutaines

Jusqu’au 21/01 au Daily-Bul & Co, La Louvière.

© André François

C’est à une “eggzposition” que nous convie le Daily-Bul pour reparcourir l’œuvre graphique d’André François (1915-2005). Le peintre et illustrateur avait notamment participé à la revue surréaliste de Pol Bury et André Balthazar avec notamment l’humoristique Eggzercise Book que l’on retrouvera exposé au centre d’art louviérois. Avec aussi ses couvertures du Punch, du New Yorker ou encore pour Vogue, sans oublier ses illustrations tant pour la jeunesse que pour adultes.

Another Way to Play

Jusqu’au 13/01 aux Halles de Schaerbeek.

DJ reconnue sur la scène internationale, coorganisatrice du Club Détour et résidente de Kiosk Radio, Soumaya Phéline, également artiste associée aux Halles de Schaerbeek, organise ce festival dédiée au turntablism. Un événement dédié à l’art du scratch qui a émergé avec la naissance du hip-hop dans les années 70. Rencontres, table ronde et workshops pour tous les âges accompagneront les soirées performances et dancefloor.

Focus Jonathan Glazer

Jusqu’au 27/01 à Flagey, Ixelles.



Le 31 janvier sortira en salles The Zone of Interest, le nouveau film très attendu de Jonathan Glazer. L’occasion pour Flagey de reprogrammer les trois précédents longs métrages du réalisateur britannique formé au clip et à la publicité. En 23 ans de carrière, Glazer aura été plus que parcimonieux, nous ayant pris aux tripes avec d’abord Sexy Beast (2000), thriller avec un formidable Ben Kingsley, avant Birth (2004) et une troublante Nicole Kidman, et enfin Under the Skin (2013), avec une étonnante Scarlett Johansson.