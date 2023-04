Ciné: les trois meilleures sorties de la semaine

Des prisonniers hors de prison, le combat de Nan Golding contre la puissante la famille Sackler et un petit bijou néo-noir chinois: nos trois films coups de coeur de la semaine.

1. Temps mort, d’Ève Duchemin : un drame plein d’humanité

Temps mort débute quelques heures avant une permission, dans le bruit de la prison, où les cris suintent la détresse, où les solitudes se cognent aux murs des cellules. Des vies étouffées comme les hurlements des détenus contenus derrière les portes blindées, dans le monde fermé de la prison, comme une apnée interminable en attendant de refaire surface, dehors. C’est justement dehors que vont Hamousin, Anthony et Colin ce week-end. Là que les attendent, ou pas, pour 48 heures de permission, leurs familles déchirées par des sentiments contradictoires. Mais que peuvent-ils encore se permettre, ces trois hommes réduits pour beaucoup à leurs numéros d’écrou?

Cliquez ici pour lire l’entièreté de la critique sur Temps mort

2. All the Beauty & the Bloodshed, de Laura Poitras : inspirant et percutant

Le Lion d’or remporté il y a quelques mois à Venise n’est sans doute pas étranger à la sortie en salles de All the Beauty and the Bloodshed, documentaire en tous points remarquable de Laura Poitras. La réalisatrice américaine, oscarisée en 2015 pour Citizenfour, le film qu’elle consacrait à Edward Snowden, y retrace le parcours d’artiste et d’activiste de Nan Goldin. Un film percutant et inspirant.

Cliquez ici pour lire l’entièreté de la critique sur All the Beauty & the Bloodshed

3. Are You Lonesome Tonight?, de Shipei Wen : petit bijou néo-noir

Premier long métrage chinois au scénario et au montage duquel on retrouve un certain Noah alias Noé Dodson, ancien photographe bruxellois ayant notamment officié au sein des pages de… Focus Vif, Are You Lonesome Tonight? connaît une sortie tardive sur nos écrans (le 19 avril au cinéma, la semaine suivante en VOD) après un passage remarqué en Séance Spéciale au festival de Cannes 2021. Sélectionné à Gand et primé à Reims Polar l’an dernier, le film prend la forme d’une enquête labyrinthique en prise sur l’intimité tourmentée de Xue Ming (l’acteur et chanteur canado-taïwanais Eddie Peng), jeune anti-héros au magnétisme cabossé qui se croit entièrement responsable de la mort d’un homme, l’ayant renversé accidentellement avec sa camionnette avant de prendre la fuite. Rongé par la culpabilité, il développe une relation ambiguë avec la veuve de la victime (l’immense actrice et réalisatrice taïwanaise Sylvia Chang), dont il vient réparer le climatiseur dans la moiteur de l’été, tandis qu’un policier tente tant bien que mal de résoudre l’affaire, singulièrement tortueuse…