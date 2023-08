Vous faites le pont? Ça tombe bien. Les festivals mais pas que affleurent dans tout le pays alors que les beaux jours reviennent. Focus vous dresse le menu.

Centenaire de la Warner

Troisième plus ancien studio américain encore en activité, et l’un des “Big Five” ayant contribué à bâtir la légende de Hollywood, la Warner célèbre cette année son centenaire. À cette occasion, les cinémas UGC, à Bruxelles, proposent jusqu’au 1er octobre une sélection des productions d’un studio où défila le gratin hollywoodien, les Humphrey Bogart, Bette Davis, Errol Flynn, James Dean, Natalie Wood et d’autres, innombrables… Et qui sut se profiler en havre pour des auteurs comme Stanley Kubrick, Clint Eastwood, Christopher Nolan ou Denis Villeneuve. Alternant classiques et œuvres récentes, la programmation constitue une invitation irrésistible à revoir Steve McQueen sillonnant les rues de San Francisco dans Bullit, de Peter Yates; à se replonger dans le Los Angeles de 2019 tel que l’imaginait Ridley Scott dans Blade Runner; à dériver aux accents jazzy d’Autour de minuit, de Bertrand Tavernier; à retrouver Prince dans Purple Rain, d’Albert Magnoli. Et l’occasion d’apprécier le génie crépusculaire (Unforgiven) ou romantique (The Bridges of Madison County) d’Eastwood, la virtuosité de Nolan (Dunkirk) ou la luxuriance mélancolique de Baz Luhrmann (The Great Gatsby). (J.F.PL.)

Jusqu’au 1er octobre aux UGC De Brouckère et Toison d’Or, Bruxelles. www.ugc.be

Summer Music

Sur l’ancien site du Dour festival (terril Saint-Antoine), le Summer Music dégaine une affiche rap-électro, qui réussit à attirer plusieurs têtes d’affiche (SCH, Roméo Elvis, Niska, Sinik, etc.) sans faire exploser le prix du ticket. (L.H.)



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Du 10 au 13/08 à Dour. www.summermusicfestival.be

Théâtre au Vert

De la mort qui tue © alex sauze

On le sait, l’été en Belgique, le théâtre aime se la jouer champêtre. Le village hennuyer de Thoricourt remplit bien ce rôle d’écrin de verdure pour le bien nommé… Théâtre au Vert. Un festival qui marie arts du cirque, théâtre, concerts et humour, sous chapiteau, en plein air ou dans différents endroits du patelin. Côté théâtre, on se délectera du tendre et drôle Les garçons et Guillaume à table!, seul en scène intime et familial ayant révélé en France Guillaume Gallienne et repris ici par un Jean-François Breuer en grande forme. Comédienne bien connue de nos scènes, Hélène Theunissen incarne dans Perfect Day, écrit par Geneviève Damas, un nez d’une grande maison de parfurmerie amenée lors de sa dernière mission avant la retraite à réfléchir ce que veut dire vieillir quand on est une femme. L’excellent Thierry Hellin incarne un père en pleine crise de nerfs face à son ado dans Champ de bataille, adaptation du roman de Jérôme Colin, un huis clos dans les toilettes familiales, seul refuge hors des tensions du foyer. Les Bonnes de Jean Genêt ou La Chute d’Albert Camus seront les deux textes plus classiques d’un événement qui accueillera aussi les audacieuses voltiges de la compagnie Lady Cocktail (De la mort qui tue), une balade contée dans les bois de Silly, un cabaret chantant, du ciné à la belle étoile (Elvis de Baz Luhrmann) et des concerts pour petits et grands, entre autres festivités. (N.N.)

Du 15 au 20/08 à Thoricourt. www.theatreauvert.be

Antilliaanse Feesten

À Hoogstraten, les fans de musiques caribéennes ont rendez-vous pour leur grand-messe annuelle, du zouk de Kassav au compas haïtien de Vayb en passant par la soca de Patrice Roberts. (L.H.)



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Du 10 au 12/08 à Hoogstraten. www.antilliaansefeesten.be

Comblain-La-Tour Festival

Historique (y sont passés Coltrane, Nina Simone, Ray Charles, etc), le festival jazz de Comblain-La-Tour a connu un parcours erratique. Il se relance à nouveau, en douceur, le temps d’une unique soirée, avec Tony Lakatos et Vincent Mardens. (L.H.)

Le 12/08 à la salle Talier, Comblain-La-Tour. www.madelonne.be

Adrien Lucca – Le Secret des couleurs

Dans la vaste salle Pierre Dupont du BPS 22, Adrien Lucca (Paris, 1983) tient le visiteur en haleine. Il réussit un petit miracle au cœur de la dispersion généralisée, celui d’offrir un moment de contemplation auquel il est douloureux de s’arracher. L’œuvre en question s’intitule Trésor n°2: blocs de verre antique Lamberts. Cette pièce de 2023 consiste en une série de blocs de verre colorés, provenant des fours de la verrerie allemande Lamberts, déposés à même le sol. Ces cailloux de chrome, d’argent, de manganèse ou de cadmium relèvent du probable hommage à la peinture -ces colorants minéraux, en voie de disparition, constituent l’essence même de la palette des peintres.

© leslie artamonow

Ce tribut à la fascination chromatique est entonné comme à rebours car Lucca aborde le sujet à travers le mystère, apprivoisé pour l’occasion, de la lumière. Les sculptures-objets fluctuent sous un en-haut, une sorte de soleil artificiel, titré Ciel Blanc Synthétique. Ce dispositif de lampes LED programmées faisant varier les couleurs égare le regardeur qui n’en croit plus ses yeux. Ce qui, il l’aurait juré, était jaune il y a quelques secondes est devenu rouge à la faveur d’une impalpable magie. On se délecte devant cette épatante leçon d’impermanence administrée par des fragments pétrifiés semblant prendre feu sous l’effet d’une impersonnelle colère verticale. La seconde partie de l’exposition, à l’étage, permet de mesurer combien la couleur hante Lucca, depuis ses carnets de jeunesse à ses recherches entreprises dans la foulée des scientifiques (Chevreul, von Helmholtz, Rood…). (M.V.)