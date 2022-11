À l’époque, le cliché a fait la une du New York Times et de nombreux journaux américains. Un char remonte la rue. Un soldat la traverse à la hâte. Deux autres sont planqués derrière un mur et un quatrième, de toute évidence mort, gît à même le sol. On est le 4 avril 1945 quelques semaines avant la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le petit village d’Oberdorla, en Thuringe, région du centre de l’Allemagne réputée pour ses forêts, ses sommets montagneux et ses villages médiévaux. Jeune militaire texan de 19 ans, Robert V. Wynne aurait été tué au cours de l’affrontement mais par qui et comment? La célèbre photo (elle est considérée comme l’un des 100 meilleurs clichés de guerre) se superpose avec l’image du même endroit aujourd’hui. Le cadre n’a pas changé. On peut même retrouver dans ce bled paumé quelques impacts de balles à peine rebouchés. Christa Pfafferott questionne les habitants sur ce qu’ils savent de ce qui est arrivé ce jour-là dans le quartier. Elle suit un jeune homme dont le grand oncle est la victime, en visite sur les lieux. Elle discute avec la Suédoise qui a colorisé la photo (elle est récemment devenue virale) et un villageois nostalgique du IIIe Reich. Elle invite aussi des citoyens à enfiler un casque de réalité virtuelle qui les plonge dans l’horreur et qu’ils ôtent aussi émus qu’épuisés… C’est arrivé au coin de la rue se demande si la photo a pu être mise en scène mais aussi comment les souvenirs s’estompent. Ces souvenirs qui servent à reconstituer une vérité multiple aux allures de mosaïque…

Documentaire de Christa Pfafferott. 7