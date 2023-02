Cérémonie des César

“L’Académie écarte de la cérémonie toute personne mise en cause pour des faits de violence.” Désireuse de redorer son image, trois ans après la consécration polémique de Polanski, l’Académie des César annonçait début janvier la couleur. Une décision prise suite à l’affaire Sofiane Bennacer, jeune comédien révélé dans Les Amandiers et mis en examen pour viol, que l’institution du cinéma français avait déjà de toutes façons supprimé de la liste des révélations masculines. Présidée par Tahar Rahim, la soirée sera cette année présentée par neuf maîtres et maîtresses de cérémonie: Emmanuelle Devos, Eye Haïdara, Jérôme Commandeur, Alex Lutz ou encore Jamel Debbouze… L’Innocent (polar social qui joue avec les humeurs et les genres) de Louis Garrel et La Nuit du 12 (enquête impossible sur un féminicide) de Dominik Moll figurent en tête des nominations. Côté belge, Virginie Efira, Bouli Lanners et Lukas Dhont peuvent prétendre à une statuette…