Cellule de rimes: la musique pour s’évader

En 2014, il avait produit du côté d’Aix-en-Provence le premier album enregistré avec des détenus dans une prison française. Mouloud Mansouri a cette fois décidé de reproduire l’expérience dans le Val-de-Marne, à l’établissement pénitentiaire de Fresnes, l’un des plus anciens de France encore en activité. Pas des plus funky fresh, le monstre de briques et de barbelés a 125 ans et est occupé à 144%. On y croise des rats qui ont la taille de chats.

Mouloud Mansouri sait où il met les pieds. Jadis coffré pour trafic de stupéfiants, le DJ est un ancien détenu longue peine. En sortant de zonzon, après avoir tiré dix ans, il s’est reconverti. Il a créé une association (Fu-Jo) et a commencé à développer des activités culturelles dans les prisons. Mouloud y organise à la fois des concerts et des ateliers. À Fresnes, où il a tissé une relation privilégiée avec le directeur, un ancien surveillant, il propose sa deuxième Shtar Academy. Il se donne six mois et une centaine d’ateliers pour faire un album et le signer en maison de disques. Tout sauf une sinécure dans un milieu où la vérité d’un jour n’est jamais celle du lendemain. Le projet doit vivre avec l’incertitude. La sortie de l’un, les conneries de l’autre.

Pendant plus de 150 jours, Sarah Marx et Sadat Seydi ont filmé cette aventure artistique et humaine. “Notre truc, ce n’est pas de vous enregistrer pour vous faire plaisir et que vous soyez ridicules à l’extérieur, et que vous deveniez la risée du Net”, explique le producteur artistique Tony Danza à une vingtaine de candidats lors des auditions.

Plus ou moins remontés, croyants, méfiants, sûrs d’eux, tatoués, Ryan, Bilal, Gameboy, Claude, Chily, Davy, Young Chang et les autres ont tous leur histoire. Mais Cellule de rimes ne s’appesantit que très peu sur leur passé et encore moins sur leurs méfaits. Le documentaire suit l’évolution du projet, rythmée par les aléas de la vie quand on est enfermé. Les rencontres aussi, parce que Mansouri veut ouvrir la prison sur l’extérieur et y invite des personnalités du milieu: un membre de feu Saïan Supa Crew, Sonar, PLK, Leto, Fianso, Heuss l’Enfoiré, le photographe Fifou, ou encore Zkr, de Roubaix, qui est lui aussi passé derrière les barreaux, et le réalisateur Chris Macari (Booba, Rohff, Snoop Dogg), qui passe tourner le clip en taule… Les images sont par moments léchées, à d’autres en mode caméras de surveillance. Si Cellule de rimes a des allures de making of et plonge dans le quotidien, Marx et Seydi profitent de l’occasion pour épingler des constats accablants concernant le système carcéral. Comme le fait qu’un détenu sur trois récidive l’année de sa sortie de prison et le manque de personnel qualifié pour les problèmes de santé mentale derrière les barreaux.