Ce que faisait ma grand-mère à moitié nue sur le bureau du Général ****

Visitant l’appartement du défunt Michou, Christophe Donner et son épouse rencontrent un mystérieux oligarque russe proposant à l’écrivain d’acquérir l’ensemble de son activité informatique. “Je ferais de vous le premier écrivain auto-décrypté de l’histoire de la littérature. -À mon âge, c’est inespéré.” Portée par le bagou de Donner, cette entame farfelue fait miroiter le premier roman virtuel et non fongible de l’ère de la blockchain. Mais déjà l’auteur de La France goy donne un grand coup de volant à son récit pour farfouiller dans les archives de l’extrême droite française et s’engager dans plusieurs histoires parallèles où il sera question de tuer le père. S’entremêlent alors les rivalités littéraires entre le général de Gaulle et Pétain, une succession de cabales au sein de l’Action française signées Léon Daudet, ainsi que la tentative d’assassinat de ce dernier par son fils Philippe (14 ans). Mon tout révélera in fine comment la propre grand-mère du narrateur, Denise Gosset, a atterri à moitié nue sur le bureau du Général. “Jusqu’ici, ça va?” Vie politique sous la IIIe République, histoires familiales, documents complotistes… Une fois le fantasme de roman virtuel dissous dans l’Ethereum, cette virevoltante Histoire de France déploie un jeu de poupées russes sophistiqué. À l’instar des créations de Felice Varini à qui le couple Donner passe commande d’un trompe-l’œil, le lecteur est invité à parcourir les couloirs du temps pour jongler avec les points de vue et recomposer la vision globale de l’ensemble. “Est-ce que ça vous dit quelque chose?” Virtuose et alambiqué.

De Christophe Donner, éditions Grasset, 304 pages.