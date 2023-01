Ce livre devrait me permettre… – T. 3

Il y a dix ans, on découvrait Sylvain Mazas, Français installé à Berlin mais surtout voyageur et vrai Européen, avec son premier livre d’auto- fiction drôle, qui devait lui permettre, comme il l’écrit bien grand en couverture, “de résoudre le conflit au Moyen-Orient, d’avoir mon diplôme et de trouver une femme”. Un deuxième volume avait vu le jour deux ans plus tard, au même nom, puis plus rien, jusqu’à ce mois béni de janvier et un troisième tome tombé de nulle part, dont le nom divulgâche le contenu des deux premiers (pour ceux qui suivent), puisque ce livre doit cette fois lui permettre “de réduire les inégalités entre les riches et les pauvres, d’écrire une symphonie et de rembourser ma femme”. Vaste programme, pour lequel ce graphiste qui part s’installer en Grèce le temps, entre autres, d’y étudier et expliquer la migration, possède une arme redoutable et qui a fait toute sa particularité: Sylvain Mazas est féru de schémas, de diagrammes, de graphiques et de tableaux pour expliquer tout ce qu’il a à expliquer: comment être heureux, ce qui l’intéresse en Grèce ou ce qu’on peut entendre par Europe -ce qui donne “un sparadrap sur une pomme de terre germée”. En plus, ce coup-ci, lui qui est aussi musicien, multiplie partitions et références musicales, de la mesure en neuf temps du rebétiko, à la fabrication de trompettes naturelles. Bref, ça part un peu dans tous les sens et au fil de sa plume, d’autant plus qu’il est temps de rendre son livre à son éditeur en chemise rigolote, mais la logorrhée humanistico-mathématique de Mazas, version très contemporaine et autocentrée du Gai Savoir, marche encore, l’effet de surprise en moins.

