Petit film de personnages et de dialogues ayant discrètement atterri sur Apple TV+ à l’automne, Causeway a depuis fait son chemin, décrochant notamment plusieurs prestigieuses nominations, dont l’une pour l’Oscar du Meilleur second rôle masculin (l’excellent Brian Tyree Henry, vu dans la série Atlanta). Récit d’une difficile reconstruction hanté par la question du traumatisme, il raconte avec tact et pudeur la rencontre à La Nouvelle-Orléans entre une militaire blessée en Afghanistan (Jennifer Lawrence, tout en sobre “normalité”) et un autre éclopé de la vie rongé par la douleur et la culpabilité. Très balisé et prévisible, le film trouve le ton juste pour chroniquer leur complicité réparatrice.

De Lila Neugebauer. Avec Jennifer Lawrence, Brian Tyree Henry, Linda Emond. 1 h 32. Disponible sur Apple TV+. 6