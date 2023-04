Cascadeuses ***1/2

Elles rêvaient de vitesse, de hauteur. Elles s’imaginaient voler, sauter en parachute, avoir des super-pouvoirs. À la place, elles se prennent des claques dans la gueule, se font jeter d’une calèche la tronche sur le pavé et doivent dégringoler dans des escaliers. Elles, ce sont Petra Sprecher, Estelle Piget, Virginie Arnaud… Des femmes de l’ombre. Des cascadeuses. Dans le documentaire d’Elena Avdija, elles expliquent comment elles sont entrées dans le métier. Elles racontent une époque où c’était encore des hommes qui doublaient les femmes, reviennent sur leurs opérations, parlent de leur activité et de la maternité… “Il n’y en a pas beaucoup des thrillers avec des femmes qui sont performantes, qui se battent, qui escaladent partout. Ce que font les mecs, quoi. Après, je suis pas en colère. Mais quand vont-ils nous sortir des beaux rôles comme ça?” Cascadeuses montre la force, le courage et les doutes. Les entraînements physiques à la salle de gym. Mais aussi les cours de comédie. Parce que certaines veulent devenir actrices. Zoom sur un métier méconnu. Surtout au féminin.

Documentaire d’Elena Avdija.