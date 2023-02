“Desire, I Want to Turn Into You”

Co-fondatrice du groupe Chairlift, talent pop reconnu, ayant réussi à placer ses mélodies chez Beyoncé ou Travis Scott, Caroline Polachek a déjà un solide CV. Depuis Pang, premier album sorti sous son nom en 2019, sa trajectoire a toutefois pris un nouveau tournant. Confirmé aujourd’hui avec cet objet musical foisonnant. Produit à nouveau avec le concours de Danny L Harle, connu pour avoir contribué à l’esthétique maximaliste de l’hyperpop, Desire, I Want… est à la fois geek et romantique, limpide et exténuant, convoquant guitares flamenco (Sunset) et synthés FM (I Believe), solo de guitares (Welcome to My Island) et sifflements avinés (Crude Drawing of an Angel), Grimes et Dido (Fly to You).