Cannes: le prix Un Certain Regard décerné à un film britannique sur la sexualité

Le film « How To Have Sex » (« Comment faire l’amour ») de la réalisatrice britannique Molly Manning Walker a remporté le prix Un Certain Regard au Festival de Cannes.

« Ce film a été le moment le plus magique de ma vie », a déclaré à l’annonce de son prix la réalisatrice, dont c’est le premier long-métrage, après avoir fait passer un message expliquant qu’elle le dédiait à « tous ceux qui ont été agressés sexuellement ».

« How To Have Sex » suit trois jeunes copines qui partent en vacances en Crète, dans une station balnéaire. L’une cherche à perdre sa virginité mais les choses vont mal tourner.

Le film utilise les clichés sur ce genre de vacances à l’étranger – alcool à volonté, soirées piscine et frites au fromage – pour aborder les questions graves du consentement et du viol.

Des scènes que la réalisatrice ne filme pas, se concentrant sur les émotions. « Je pense qu’en tant que femmes, nous connaissons trop cette expérience. Nous n’avons pas besoin d’être à nouveau traumatisées », a déclaré à l’AFP à Cannes la Londonienne de 29 ans, pendant le Festival.

Molly Manning Walker s’est notamment inspirée d’une agression sexuelle dont elle a été victime à l’âge de 16 ans. « Nous devrions être libres de boire et de porter ce que nous voulons sans être agressées », a-t-elle ajouté.

Directrice de la photographie pour d’autres cinéastes, elle a également réalisé des clips et des publicités, ainsi que deux courts-métrages.

La section Un Certain Regard est la principale section parallèle du Festival de Cannes, dédiée notamment aux nouveaux talents. Son jury était présidé par l’acteur américain John C. Reilly.