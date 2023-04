Disney+

S’appuyant sur les prestations sidérantes de Jessica Biel et de Melanie Lynskey, toutes deux incroyablement habitées, la minisérie épouse un parti pris formel efficace en retraçant une affaire qui a secoué l’Amérique. Elle laisse surgir la dimension horrifique d’un quotidien domestique qui coince les femmes dans leurs assignations mortifères. Une condamnation radicale de l’American way of life imposée par les années 80 hyperconsuméristes et leurs modèles mensongers.