Bye les gros éditeurs: notre sélection de pépites autoéditées

Depuis deux ans, Lisa Mandel rebat les cartes de l’autoédition devenue collective avec Exemplaire, structure forte aujourd’hui de 25 albums.

Lisa Mandel la cheffe d’entreprise est un peu moins rigolote que Lisa Mandel l’autrice, mais leur success story vont de pair. Il y a deux ans exactement, Lisa lançait, avec un ami ingénieur informaticien, les éditions Exemplaire, d’abord pour éditer, fabriquer et distribuer son propre album, Une année exemplaire -“que j’avais tiré à 3 000 exemplaires, mais que j’ai du ré-imprimer trois fois”-, puis très vite pour en éditer beaucoup d’autres selon un “business model” qui s’avère imparable, mêlant crowdfunding, autogestion et followers, et mû par un seul objectif: “améliorer la situation des auteurs”. “C’est un pansement sur une plaie béante, un cache-misère, mais ça fonctionne. Sur tous les albums qu’on a sortis, tous les auteurs ont bien gagné leur vie, en tout cas mieux qu’ailleurs. Mais c’est aussi un système qui ne convient pas à tout le monde”.

Exemplaire, “la maison qui édite autrement, pour une plus grosse part du camembert”, a créé sa propre plateforme interne de crowdfunding (“on ne doit donc pas verser 8% des fonds à celle-ci comme ailleurs”), sur laquelle un auteur possédant déjà une forte communauté de suiveurs va faire tout le boulot d’offres et de communication, mais peut aussi, dans le même temps, profiter s’il le souhaite d’un éditeur qui accompagne son projet, ainsi que d’une équipe de graphistes, traducteurs ou maquettistes pour assurer l’impression et la finalisation de son album. “Et tout le monde, à tous les échelons, est payé au pourcentage. Il n’y a aucun commercial dans la structure, mais on peut aussi s’appuyer sur une distribution physique, après financement, développée en osmose avec ma sœur, ce qui permet de vendre le livre deux à trois fois plus que sur la plateforme, même si c’est là que l’auteur peut toucher le plus, aux environs de 20% de droits d’auteur, en fonction du nombre d’intervenants. On demande en outre les droits d’édition pour une période de deux ans seulement, et aucun droit dérivé, même en droits étrangers. Le genre de contrat que je veux qu’on me fasse signer en tant qu’autrice!”

Et ça marche: tous les livres proposés, sans exception, ont été financés. “On demande la plupart du temps un financement autour des 10 000 euros, on obtient souvent plus, mais il en faut 12 000 pour que l’auteur commence à se rétribuer correctement. Avec une base modeste de 1 000 acheteurs, tu as déjà une bonne avance. Avec 3 000 exemplaires vendus, tu commences à gagner vraiment de l’argent.” Raison pour laquelle “ce système ne convient pas à tous”, poursuit Lisa: “Comme toute maison d’édition, on doit souvent faire le choix de la raison: le standard de notre comité de lecture, c’est la faisabilité du projet, et son professionnalisme. Il faut donc que l’auteur qui va publier chez nous ait déjà une certaine notoriété sur les réseaux, notamment Instagram.” Une condition préalable qui façonne indirectement l’offre: “De l’humour, une approche feuilletonesque, beaucoup d’autobio, des fictions en roue libre, des mécaniques souvent semblables…” Aux nouveaux auteurs de se jouer de ces nouveaux standards.