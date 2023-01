Brussels Jazz Festival

Du 12 au 15/01

C’est une tradition désormais bien ancrée. Début janvier, Flagey démarre la nouvelle année en ouvrant ses portes au Brussels Jazz. Un festival étalé sur un long week-end, et qui mettra à nouveau l’accent sur la scène jazz européenne (au hasard, les Autrichiens de Shake Stew). Jeune aussi: plus que jamais, l’événement donnera de l’espace aux propositions émergentes, partant souvent du jazz pour tanguer vers d’autres terres musicales -à l’instar des Belges de Black Flower, férus de musiques éthiopiennes. De son côté, la jeune tromboniste belge Nabou Claerhout, artiste en résidence, se retrouvera impliquée dans pas moins de trois projets différents! Outre la remuante scène locale, le Brussels Jazz a également déroulé le tapis rouge à un important contingent britannique -du poète Alabaster DePlume à Emma-Jean Thackray en passant par le claviériste Kamaal Williams. Enfin, outre les DJ sets et la projection de deux films (un docu et un film d’animation pour les kids), le Brussels Jazz a encore tenu à glisser une touche scandinave, notamment avec Bendik Giske, le “Colin Stetson norvégien”, ainsi qu’une journée (le dimanche 15) consacrée au légendaire label ECM.