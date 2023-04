Brussels International Fantastic Film Festival

On ne présente plus le Bifff, véritable institution du paysage (cinématographique) bruxellois, ses films de genre(s), son bal des vampires, son make-up contest et l’on en passe. Pour sa 41e édition, le festival retrouve son ancrage printanier et s’offre une ouverture de premier ordre avec Suzume, anime que signe Makoto Shinkai, l’auteur de Your Name. La suite s’annonce fertile en émotions fortes avec, pêle-mêle, Infinity Pool de Brandon Cronenberg; Evil Dead Rise de Lee Cronin, remake du cultissime Evil Dead de Sam Raimi; Jurassic Punk, un documentaire de Scott Leberecht sur Steve “Spaz” Williams, le concepteur des dinos numériques de Jurassic Park;Hunt, le thriller consacrant le passage derrière la caméra de Lee Jung-jae, la star de Squid Game; ou, dans un registre différent, Les Complices, comédie noire de Cécilia Rouaud avec François Damiens et Vanessa Paradis. Russell Crowe sera pour sa part The Pope’s Exorcist pour Julius Avery tandis que Nicolas Cage campera Dracula dans le Renfield de Chris MacKay. Focus Espagne (en présence de J.A. Bayona), thématique “sales gosses”… Le menu s’annonce copieux, et gratuit le 12 pour les spectateurs “Born After Armageddon” -entendez après 1998, année de sortie du film de Michael Bay…

À Brussels Expo, Bruxelles. www.bifff.net