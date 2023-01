Brecht Evens, médusant

Gouache, écoline, aquarelle… Avec Les Noceurs, Panthère ou Les Rigoles, on connaissait déjà le goût et le talent pour la couleur et les matières du Hasseltois Brecht Evens. Mais l’auteur, pourtant déjà à l’avant-garde de son art, est toujours en recherche d’une “physicalité différente”, “de textures singulières, un grain particulier, un jeu subtil avec les encres et les couleurs”, qui l’ont poussé ces deux dernières années à s’installer dans l’atelier parisien de Michael Woolworth, spécialiste de l’image d’art et des images gravées -lithographies, bois gravés ou eaux fortes. Des pièces souvent uniques et d’ailleurs vendues comme telles, mais qui alimenteront cette fois aussi le prochain livre de l’auteur, d’ores et déjà annoncé en près de 500 pages et deux tomes, dès janvier 2024 chez son éditeur Actes Sud.

© brecht evens

Le Roi Méduse sera le récit de la relation complexe “entre un père complotiste et son fils de 11 ans”, eux-mêmes pris dans un monde hostile et anxiogène courant à la désolation, entre autres inspiré à Brecht Evens par un voyage visiblement traumatisant effectué au Japon il y a bientôt dix ans, rempli de “bouffées délirantes” et de “nuits sans fin à se fondre dans les décors hallucinés de Tokyo”… L’auteur nous a aussi assuré que Le Roi Méduse aura “quelque chose de plus symétrique, de plus ésotérique, avec un peu plus de rigidité, dans un éventail technique plus large”. Un probable grand œuvre qui élargira encore sa palette, l’amenant dans des eaux autres qu’impressionnistes, et qui surtout se laisse déjà deviner, admirer (et acheter) sur les murs dudit atelier dès à présent et pour deux mois. Soit 45 lithographies destinées au Roi Méduse, mais aussi l’intégralité de son œuvre gravée entre ces murs parisiens. Attention les yeux.

© brecht evens