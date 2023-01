La série vient à peine de sortir sur la fameuse plateforme et l’on parle déjà de “malédiction Netflix”! C’est que, outre Kyrgios, Badosa et Tomljanovic, tous trois forfait avant la compétition, on dénombre cinq joueuses et joueurs présents dans Break Point déjà éliminés de l’Open d’Australie en cours ces jours-ci… On a connu meilleure publicité. Cela dit, on a d’abord craint que cette nouvelle docu-série ne s’avère aussi ennuyeuse qu’un match en cinq sets entre deux joueurs de fond de court de qualité moyenne à Roland Garros… Volontairement focalisée sur la nouvelle génération, Break Point débute avec l’Australien Nick Kyrgios, et c’est plutôt bien vu: le “bad boy du tennis” affiche un fort potentiel de raquettes cassées et de coups improbables. À mille lieues de l’attitude policée du jeune retraité Federer, par exemple. Son épopée en double aux côtés de son ami d’enfance à l’Open d’Australie mise à part, le passage sur Kyrgios et sa vision totalement décalée du tennis professionnel n’est finalement pas le plus digne d’intérêt: on sera plus ému par le segment sur l’enthousiasmante Ons Jabeur et son staff 100% tunisien, avec son mari pour préparateur physique, ou sur la relation inévitablement compliquée entre le joueur italien Matteo Berrettini et… la joueuse croate Ajla Tomljanovic. On regrette que la série ne s’attache pas à un seul joueur, ou que certains aspects abordés ne soient pas plus approfondis (Break Point n’évite pas les sujets qui fâchent, comme l’écart de gains entre les hommes et les femmes, ou la dépression qui guette chacun et chacune). Mais il faut admettre qu’on s’attache à ces jeunes joueuses et joueurs tous drogués à la victoire, et qu’on jettera sûrement un œil à la deuxième partie prévue pour juin. En espérant que Break Point devienne aussi excitante que son modèle clairement avoué, Formula 1: Drive to Survive, par les mêmes créateurs.

Une série créée par Paul Martin et James Gay-Rees. Avec Nick Kyrgios, Ons Jabeur, Matteo Berrettini. Disponible sur Netflix. 6