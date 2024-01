Après sa comédie rétro La Bonne Épouse, Martin Provost s’est-il rendu compte qu’il fallait vite se ressaisir? Avec Bonnard, Pierre et Marthe, il renoue en tout cas avec Séraphine, couvert de César il y a quinze ans, avec Yolande Moreau en femme de ménage et artiste. Il s’agit d’un double portrait, lumineux et pittoresque, mais aussi un peu creux et trop long, du peintre nabi Pierre Bonnard et de sa muse Marthe de Méligny.



Quand cette dernière pose pour lui à Paris en 1893, ils tombent follement amoureux. Malgré leurs différences, ils vivront toute leur vie ensemble dans leur nid d’amour sur une rive idyllique de la Seine, leur relation survivant même à l’arrivée d’une deuxième muse. Vincent Macaigne joue, heureusement, avec plus de calme que d’habitude. Quant à Cécile de France, elle alterne avec aisance les éclats de bonheur et la solitude attristée. Plaisant, mais pas plus.