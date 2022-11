Bonjour Sagan

“À force de lire des Françoise Sagan, vous ne pourrez plus aimer les femmes.” “Je suis triste de voir que l’on se braque sur le plaisir frelaté que l’on peut éprouver à des méditations qui viennent plus ou moins du bas ventre de certaines jeunes filles. Alors que de grands livres passent tout bonnement inaperçus par la faute de Françoise Sagan…” À la sortie de Bonjour tristesse en 1954, son autrice n’est pas ménagée par la critique. Françoise Sagan n’a que 18 ans à sa parution. Elle aime le whisky, la nuit, les garçons, la vitesse, sa liberté et s’apprête à devenir l’une des plus sulfureuses célébrités du monde littéraire. Vendu à plus d’un million d’exemplaires et censuré par le Vatican, Bonjour tristesse est le premier best-seller de l’après-guerre. Remise en cause du modèle familial, révolution sexuelle, féminisme… Il annonce des thèmes qui exploseront 14 ans plus tard en mai 1968. Enrichi d’images d’archives et de passages du roman lus par Catherine Deneuve, récit d’un ouvrage à scandale et portrait d’une James Dean de la littérature.

Documentaire de Priscilla Pizzato. 7