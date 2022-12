Blondie – “Against the Odds 1974-1982”

Disponible en quatre formats -jusqu’au 8 CD deluxe-, ce box plonge dans les caves du groupe new-yorkais aux 40 millions d’albums vendus. Soit leurs six premiers LP et ce qui les précède, pied d’appel aux fans via près de 50 démos et enregistrements peu ou jamais entendus. Y compris repêchés dans des cassettes d’époque. Il est clair qu’en écoutant les prises de 1974, le futur chemin de gloire commerciale (et critique) n’est pas évident. Sauf que d’emblée, la voix de Debbie Harry accroche par son phrasé à la fois hypersexué et virginal. Façon girl group sixties démonté par le New York décadent. Punk pour l’esprit, pas pour la forme, aguichante et pop. L’intérêt du coffret, avec livret copieux de photos, est de montrer comment les premières démos plutôt banales vont aboutir aux tubes intemporels. Que ce soit Denis, Heart of Glass, Atomic, The Tide Is High et le brillant précoce hip-hop Rapture.

Distribué par Universal. Prix: à partir de 46,99 euros.