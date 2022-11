Dans la foulée de la huitième saison de Brooklyn Nine-Nine enfin diffusée sur Netflix, encore baigné dans un doux mélange d’euphorie et de nostalgie précoce -puisque ça y est, les aventures de Jake, Amy, Capitaine Holt (et compagnie), c’est terminé-, on s’est jeté les yeux fermés sur Blockbuster, sur la seule foi de la présence au casting de Melissa Fumero. Mais qu’est-ce qui nous a pris? La névrotique Amy de B 9-9 est ici un brin plus sûr d’elle, mais végète, malgré un passage par Harvard qu’elle rappelle à qui veut l’entendre, dans un des rares magasins de la chaîne de location de DVD Blockbuster Video encore ouverts. La boutique devient même la toute dernière représentante de la chaîne, nous explique-t-on dès le premier épisode. Précisons que l’intrigue de la série est très librement inspirée de l’histoire vraie du dernier Blockbuster Video situé à Bend, dans l’Oregon. La série suit plus particulièrement Timmy, le gérant, ses six employés (dont Melissa Fumero) et Percy, fantasque propriétaire des murs et meilleur ami de Timmy.

On ne s’étendra pas sur le fait que c’est Netflix, l’un des responsables avérés de la lente descente aux enfers de cette chaîne de magasins désormais désuète, qui diffuse aujourd’hui cette sitcom -notez l’ironie-, mais plutôt sur un constat bien réel: avec son manque de rythme et ses sous-intrigues vues, revues et d’un intérêt très relatif, devant ce Superstore version vidéo-club en perdition, on s’ennuie sérieusement. Melissa Fumero ne s’en sort pas si mal, mais Randall Park (Timmy) manque du charisme nécessaire. Encore plus fâcheux, surtout pour une sitcom: on ne rit guère! Allez, admettons que certaines vannes sont drôles (“J’ai confondu The Very Hungry Caterpillar et The Human Centipede!”), et on apprend qu’il existe un Dracula méconnu datant de 1979. Mais pas sûr que cela justifie cinq heures de visionnage…