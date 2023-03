Personnage-clé de l’univers DC Comics, Black Adam a, à l’origine, été pensé comme une version maléfique du super-héros Shazam (ou Captain Marvel). Mais sa personnalité a évolué au fil du temps, oscillant sans arrêt entre le Bien et le Mal. Entièrement consacré à son histoire, le onzième long métrage de l’univers cinématographique DC joue d’abord abondamment de cette indécision entre le justicier et le vilain avant de rentrer gentiment dans le rang. Derrière sa vague amoralité de façade et son refus affiché d’un certain manichéisme, Black Adam n’est à l’arrivée, en effet, qu’un film de super-héros très standard de plus, aux démonstrations de bravoure finalement très premier degré. Nombreux suppléments Blu-ray.

De Jaume Collet-Serra. Avec Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Pierce Brosnan. 2 h 04. Dist: Warner. **