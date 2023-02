Bilan et coups de cœur de la Berlinale 2023

Retour à la normale pour la Berlinale qui a réaffirmé sa vocation politique au gré d’une sélection inégale mais néanmoins passionnante. Morceaux choisis.

2023 aura consacré le retour à la normale de la Berlinale, après une édition 2021 en ligne, pandémie oblige, suivie d’une autre en version light et assortie de mesures sanitaires drastiques l’an dernier. Pour sa 73e levée, la manifestation a ainsi renoué avec son format d’une dizaine de jours, mais aussi avec un ADN en ayant fait le plus politique comme le plus hétéroclite et le plus populaire des grands festivals de cinéma internationaux. Démonstration dès la cérémonie d’ouverture, placée sous le signe du soutien à l’Ukraine -avec intervention en duplex du président Zelensky- mais aussi au peuple iranien, pour ce qui est de l’agenda politique. Et tout au long de l’événement s’agissant du caractère inégal d’une sélection pléthorique -sans qu’il y ait là de quoi décourager la curiosité des spectateurs, puisque quelque 267 000 billets avaient déjà été vendus peu après la mi-parcours.



Des docus pour lire le monde

La Berlinale a, en effet, le chic pour souffler le chaud et le froid, la médiocrité y côtoyant l’excellence, le poussif Till the End of the Night, de Christoph Hochhäusler, l’épatant Past Lives de Celine Song, pour ne s’en tenir qu’à la compétition. Curieusement oublié au tableau d’honneur, ce dernier aura pourtant fait figure de révélation d’un millésime dont le palmarès, un peu tiède, a su néanmoins refléter la diversité. Comme Venise il y a quelques mois avec All the Beauty and the Bloodshed, Berlin a couronné un documentaire, Sur l’Adamant, où Nicolas Philibert filme le quotidien d’un centre psychiatrique; un choix où l’on serait enclin à voir tout sauf un hasard, à une époque où la lisibilité du monde pose question. Le festival s’est aussi décliné largement au féminin, moins par le nombre de films dus à des réalisatrices -un tiers de ceux présentés en compétition; la parité n’est encore qu’un mirage- que par les enjeux soulevés. De Ingeborg Bachmann, de Margarethe von Trotta, à The Survival of Kindness, de Rolf de Heer, et jusqu’à l’anime Suzume, de Makoto Shinkai, les héroïnes auront imprimé le tempo. Certains films faisant même de gynécées le théâtre de leurs questionnements intimes, comme Totem, de Lila Avilès, Viver mal, de João Canijo, et 20 000 Species of Bees, d’Estibaliz Urresola Solaguren.



Ce dernier aborde le sujet brûlant de l’identité de genre face au du poids de la société et de la famille, le jury de Kristen Stewart ayant posé un geste fort en attribuant le prix de la «best leading performance» (il n’y a plus de prix d’interprétation genrés à Berlin) à Sofia Otero, sa toute jeune actrice. L’actualité, encore, se trouve au cœur d’errances diverses: entre migrations et héritage colonial chez Giacomo Abbruzzese, pour un Disco Boy à l’esthétique aventureuse (la photographie d’Hélène Louvart se voyant judicieusement récompensée), ou dans un no man’s land post-apocalyptique (ou post-pandémique) chez Rolf de Heer. À quoi d’autres préfèrent d’intemporelles dérives, en quête de sens dans The Shadowless Tower, de Zhang Lu, ou dans Afire, de Christian Petzold… Ou afin de tenter de redéfinir la géographie des sentiments, motif au cœur de quelques-uns des films les plus stimulants de cette Berlinale, le Past Lives susnommé comme le Passages, d’Ira Sachs, découvert au Panorama et qui vaut au cinéaste new-yorkais de joliment se réinventer à la lumière de Paris…



