“Big Fish est un film très important pour moi. Mon père était décédé peu de temps auparavant, et nous avions toujours eu une relation assez compliquée, un peu à l’image de Billy Crudup et Albert Finney dans le film. Je ne pense pas que j’aurais pu réaliser ce film sans être passé moi-même par cette situation. Pour ces raisons, Big Fish est toujours resté à mes yeux l’un des films les plus réels mais aussi les plus émotionnels qu’il m’ait été donné de tourner.”