Beyoncé se produira le 14 mai au Stade Roi Baudouin

Beyoncé se produira le 14 mai en Belgique dans le cadre de son « Renaissance World Tour », a-t-on appris mercredi sur le site de la chanteuse. L’artiste enflammera le Stade Roi Baudouin avec ses tubes et défendra son dernier album « Renaissance ».

La Belgique est la deuxième date du volet européen de sa tournée, après Stockholm le 10 mai. Le dernier passage de la chanteuse par le Plat Pays remonte à 2016 pour son « Lemonade Tour ».

Les fans de la diva, célèbre pour ses hits tels que « Run the World », « Single Ladies » et « Crazy in Love », pourront se procurer leurs billets dès le 10 février.