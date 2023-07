Beyoncé et sa soeur, la famille Versace, l’accord de Vienne: ce qu’il faut voir à la télé cette semaine

Beyoncé & Solange Knowles

Arte a comme toujours l’été thématique. Et à partir du moment où elle consacrait son summer aux brothers and sisters, la chaîne franco-allemande pouvait difficilement passer d’une manière ou d’une autre à côté des sœurs Knowles. L’une est la reine de la pop, l’autre une princesse de la soul. En 52 minutes, Aaron Thiesen brosse le portrait croisé de Beyoncé et de Solange. Depuis leur enfance dans un quartier de médecins, d’avocats, de professeurs et de juges où vivait la bourgeoisie noire de Houston jusqu’à leur couronnement sur le toit de l’industrie musicale mondiale. Si leur mère est coiffeuse, leur père Mathew a été l’un des premiers hommes noirs à intégrer une école mixte dans le sud ségrégationniste. Il est devenu vendeur d’équipement médical et n’a jamais manqué d’ambition pour sa progéniture. Pour Beyoncé du moins, lui qui fut le manager des Destiny’s Child.

Versace, les liens du sang

C’est une histoire de famille épique. Une success-story rythmée par les coups d’éclats et les drames. Un récit qui, comme l’épingle le journaliste de mode Tim Blanks, renvoie avec toutes ses intrigues aux Médicis et aux Borgia. Le nouveau documentaire d’Olivier Nicklaus raconte l’épopée Versace. Gianni, le génie, l’enfant terrible, mais aussi Santo, qui gère les finances, et Donatella, qui personnifie toutes les tragédies et tous les triomphes du clan. Une histoire digne d’un soap opera mâtiné de récit mythologique.

Drogue, armes, argent

Dans la foulée d’un assez exceptionnel documentaire en trois parties de Julie Lerat et Christophe Bouquet sur l’Histoire du trafic de drogue, Arte propose un éclairage aussi nécessaire qu’estomaquant sur un cas d’école de realpolitik. Drogues, armes, argent dévoile les coulisses de l’accord global à long terme (celui de Vienne) conclu avec l’Iran pour l’empêcher de se doter de l’arme nucléaire. “Si on regarde le projet Cassandra comme un film, il y a tellement d’éléments tragiques que c’en est presque shakespearien”, estime le journaliste d’investigation Josh Meyer.