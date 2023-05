Une pluie de stars, des bonnes pioches indés, et les festivals qui se multiplient. Ticketswap va chauffer…

Sam Smith (le 12/05)

Près de 10 ans après le carton de Stay With Me, le timide Sam Smith a définitivement lâché les chevaux. En témoigne la tournée Gloria, du nom de son dernier album, présentée comme une grande parade queer, pleine de paillettes et de grands effets. A voir au Sportpaleis anversois.

Beyoncé (le 14/05)

Elle a mis d’accord votre sœur fan de r’n’b, votre grand frère clubber, et même votre oncle indie passe Crazy In Love quand il est derrière les platines. Everybody (ou presque) loves Queen Bey. Son concert au Stade Roi Baudouin est forcément l’un des événements de l’année.



Eddie Chacon (le 16/05)

Qui se souvient de Would I Lie To You ?, tube nineties signé Charles & Eddie ? Trente ans plus tard, Eddie Chacon, moitié du duo, revient aux affaires. Sorti récemment, son nouvel album, Sundown, tout en groove soul laidback, est un must. Son concert à l’Ancienne Belgique aussi.

Bertrand Belin (Les 18, 19, et 20/05)

Non pas un, non pas deux, mais bien trois dates belges à la suite pour Belin, encore et toujours l’un des auteurs les plus attachants de la scène musicale française. Il passera par le Manège de Mons (le 18), le Forum de Liège (le 19) et la Maison de la culture d’Arlon (le 20)

Lael Neale (Le 19/05)

C’est l’un des coups de cœur du moment. Fan de Joni Mitchell comme du Velvet ou Stereolab, la musicienne américaine vient de sortir un troisième album, Star Eaters Delight, aux chansons entêtantes, à vous vriller la tête. Elle viendra les présenter au Botanique.



Depeche Mode (Le 20/05)

Premier album (Memento Mori) et première tournée sans Andy Fletcher pour Dave Gahan et Martin Gore, binôme survivant de Depeche Mode, et plus que jamais moteur de l’une des formations pop/électroniques les plus emblématiques de ces 40 dernières années.

Femi Kuti (Le 20/05)

Ce sera assurément l’un des moments forts du festival Afropolitan, à Bozar : dans la salle Henry Le Bœuf, Femi Kuti, fils du géant Fela, qui a réussi à maintenir la flamme afrobeat, à coup de concerts tonitruants.

ascendant vierge (Le 24/05)

Le groupe « iconique » de la Gen Z, annonce l’AB. De fait, le duo formé par Mathilde Fernandez et Paul Seul n’ont eu aucun mal à remplir la salle bruxelloise. Au menu, une hyperpop gonflée aux excentricités gabber.



Elton John (Les 27 et 28/05)

Plusieurs fois reportés, les adieux scéniques d’Elton John devraient bien avoir lieu au Sportpaleis, étape belge du Farewell Yellow Brick Road Tour.