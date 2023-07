Besoin d’idées de sorties pour ce week-end? Voici nos bons plans

On se fiche que la météo ne soit pas au beau fixe. Concerts, théâtre, expos… Le week-end sera riche en événements.

Esperanzah!

À l’abbaye de Floreffe, Esperanzah! se veut toujours aussi engagé et inclusif. Plus ouverte et diversifiée que jamais, l’affiche a démarré hier soir avec une nocturne (de 18h à 4h, avec des artistes «queer, trans et afroféministes»), et se poursuivra tout le week-end avec notamment Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Pomme, Chilly Gonzales, Tiiw Tiiw, BB Jacques, La Femme, Tiken Jah Fakoly, etc. (L.H.)



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Jusqu’au 30 juillet à l’abbaye de Floreffe. www.esperanzah.be

Theater aan Zee

Le spectacle VanThorout – © Bart Grietens

Ostende. Sa longue plage. Ses lumières. Son casino. Ses hôtels. Ses touristes d’un jour…. Et son festival résolument d’été, des arts, de la musique, du théâtre, de la performance et de la jeunesse, posé en divers endroits névralgiques de la cité de bord de mer. Vous n’êtes pas parfaitement tweetalig? Qu’à cela ne tienne, TAZ propose une programmation de plusieurs spectacles dansés, de peu de mots, ou pour jeune public, accessibles au public francophone. Comme Klein duet van verzet, performance dansée d’un duo belgo-gambien pour célébrer le 20e anniversaire du jumelage de Banjul et Ostende, dans différents endroits de la ville, à divers moments du festival. Un spectacle gratuit, tout comme la performance Vissers van de Horizon, pièce pour comédiens s’avançant à mi-corps dans la mer de Mariakerke et portant un paysage à observer du rivage. Le percutant VanThorhout, de notre compatriote Alexander Vantournhout, solo performé sur la force des héros, marteau à la main, est hélas complet, ainsi que le spectacle de rue Nest, danse-théâtre dans une voiture, qui interroge l’intimité au vu de la société actuelle. Mais rien n’empêche de se mettre sur liste d’attente. Ajoutez à cette programmation des fêtes de jeunes (30/07, 02 et 04/08), et de quartier -le Quartier d’O, à Konterdam- les 28, 29 et 30, des courses de caisses à savon, des concerts et des spectacles gratuits, pour avoir une idée de l’ambiance (f)estivale de bord de mer, à Ostende, cet été. Tous à l’O! (I.P.)

Walter Swennen: What the Body Can Do

© W. SWENNEN/XAVIER HUFKENS

Pour sa nouvelle exposition, la sixième à la galerie Xavier Hufkens, Walter Swennen (1946) déroule une quarantaine d’œuvres, une majorité de peintures sur papier et quelques toiles, condensant 40 années de pratique. Poète et philosophe, l’intéressé est venu au pinceau sur le tard. Cette maturité lui a permis d’aborder la peinture avec liberté, ruse et envie de s’amuser. Rien dans son travail n’est à prendre à la lettre. Ainsi, comme on peut le découvrir au rez-de-chaussée de cet accrochage sur deux niveaux, un grand format représentant un personnage n’est pas à prendre pour argent comptant. La silhouette réduite à ses formes les plus élémentaires, qui s’accroche à un arbre en passe d’être scié par une allégorie de la mort, n’a rien d’un chant du cygne entonné par un artiste sentant venir la mort prochaine. Cette danse faussement macabre signe au contraire le triomphe de la vie, la fable d’un artiste rigolard. Face à cette composition, une autre: un joueur de tango sans visage entame “Tu sombra fatal”, soit “Ton ombre fatale” en français, une complainte imbibée d’une facétie mortuaire férocement drôle. Refusant toute forme de perspective, le peintre s’est aussi débarrassé du cortège illusionniste qui imprègne la peinture occidentale depuis des siècles. En bon héritier nominaliste de Duchamp, Swennen a toujours un coup d’avance, piégeant immanquablement l’œil du regardeur, qui doit apprendre à voir sans rabattre, ni réduire. En lieu et place, il lui est demandé un effort: revenir sans cesse à la matérialité déployée devant ses yeux ébahis. (M.V.)

Jusqu’au 05/08, galerie Xavier Hufkens, Bruxelles. www.xavierhufkens.com