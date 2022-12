Le silence et la maîtrise. Avec seulement deux albums, Hubert et Aaron, le jeune auteur flamand a marqué la nouvelle BD belge de sa patte: des récits quasi muets et une temporalité de la lenteur et de l’introspection. Ses protagonistes solitaires sont tous les deux hypnotisés par les images (la peinture pour le premier, le comics pour le second), comme l’est le lecteur de cet orfèvre de la planche et du trait pictural.

