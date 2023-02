S’inspirant à la fois de l’oppression d’un alitement forcé et du sentiment de claustrophobie qui peut parfois être ressenti en fin de grossesse, le film met en scène un couple qui a perdu un fils et emménage dans une maison croulante au passé sordide. À nouveau enceinte, Julie (Melissa Barrera, vue dans Scream et le chouette In the Heights) est sommée de rester alitée. Entre ennui et anxiété, elle se retrouve en proie à d’épouvantables apparitions surnaturelles… Bâti sur un secret de Polichinelle, ce très prévisible petit film d’horreur au sous-texte vaguement féministe ronronne autour d’un jeu d’apparitions et de disparitions archi-éculé qui travaille une symbolique assez lourdement appuyée en lien avec le deuil et la maternité.

De Lori Evans Taylor. Avec Melissa Barrera, Guy Burnet, Kristen Harris. 1 h 30. Sortie: 22/02. 4