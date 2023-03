Beau geste ***1/2

Avec un blase pareil, ça aurait pu être le successeur de Stade 2. Raté, c’est la nouvelle émission cinéma de France Télévision. Beau geste? Pourquoi pas? Présenté par Pierre Lescure, avec une bande originale signée Benjamin Biolay, ce rendez-vous hebdomadaire, dominical et cinéphile a plutôt la classe. Il sort du cadre de la promo pure et dure et de celui de la critique pour s’offrir de grands et longs entretiens (avec Benoit Poelvoorde, Adèle Exarchopoulos, Jean Dujardin…) et s’intéresser au 7e art dans toute sa diversité. Les grosses productions et le cinéma d’auteur. La résistance en temps de guerre, l’empreinte de la révolution de 2011 sur les films tunisiens ou encore l’évolution des slashers… Promenades en plein air, réalisation soignée, chouettes séquences d’archives (comme cette visite au domicile de Michel Serrault)… Comme promis, l’ancien président du festival de Cannes, cofondateur de Canal+, discute avec des artistes qui font l’actualité dans des lieux qui font sens. L’art et la manière…

