Un petit expresso sans sucre: une BD pour lutter contre le sans-abrisme

Avec Un petit expresso sans sucre, l’asbl L’Ilot propose une BD éclairante sur le sans-abrisme.

Un petit expresso sans sucre

D’Abdel de Bruxelles et Alexandre de Moté Edité au profit de l’asbl L’Ilot, 32 p En commande sur www.ilot.be La cote de Focus: 3,5/5

Stéphane n’a pas l’allure qu’on prête aux SDF. Stéphane est quadragénaire, il travaille (il est indépendant et menuisier), a un enfant, des revenus, un portable et même une camionnette… dans laquelle il dort pourtant depuis des mois. Un divorce, le Covid, une faillite, et c’est le décrochage. Stéphane, désormais, est à la rue et n’a bientôt plus les moyens de se payer, à la gare du Midi, ce petit expresso sans sucre qui le faisait tenir chaque matin.

Une bonne âme va cette fois le lui offrir, en même temps que le prospectus d’une association, l’asbl L’Ilot, qui propose accueil d’urgence, hébergement temporaire, formation et même logement. Pour poursuivre ses missions et sa lutte contre le sans-abrisme, L’Ilot a grandement besoin qu’on lui achète cette bonne BD éclairante, réalisée par Abdel de Bruxelles et Alexandre de Moté, deux valeurs sûres de la bande dessinée contemporaine et bruxelloise, probablement vite collector.