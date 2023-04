Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon ****1/2

De la très petite enfance de Mario sur Yoshi’s Island au point de vue renouvelé de Red Dead Redemption 2, les prequels dopent, depuis toujours, la créativité gaming. Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon remonte lui aussi le temps pour explorer les jeunes années de l’extravagante sorcière aux lunettes noires. Exit le beat them all hyper nerveux des trois épisodes principaux de la saga. Oublié aussi, le photoréalisme. Drapé de mythologie celtique, ce nouveau volet déconstruit les codes habituels -vieux de quatorze ans- du hit de PlatinumGames.

Une mère absente à délivrer, une mentor un peu trop sévère, un songe qui pousse à la transgression… Sur le ton d’un conte en clair-obscur et s’adressant avant tout aux ados, Bayonetta Origins déballe un univers tapissé d’aquarelles fascinantes et d’animations haut de gamme. Le jeu repense aussi ses joutes au fil d’un gameplay action-aventure moins brutal que son modèle d’origine. Cereza (l’ancien nom de Bayonetta) y combat ainsi en tandem aux côtés de Chouchou, une peluche sous testostérone.

Se contrôlant chacun via les deux sticks de la Switch, ce duo exige un certain temps d’adaptation avant d’être maîtrisé. Qu’il s’agisse de lancer des trombes d’eau sur un adversaire ou de franchir des obstacles lors d’une des nombreuses phases de puzzle platformer, cette dualité est brillamment exploitée par PlatinumGames. Le studio basé à Osaka profite également de cette paire pour faire évoluer une relation qui avait mal démarré.

La large grammaire d’attaques magiques offensives et les joutes de boss spectaculaires placent Bayonetta Origins parmi les indispensables de ce début d’année sur Switch. Cerise sur le pixel, sa bande originale orchestrale de haut vol oscille notamment entre des passages folk enjoués et des plongées mystiques au piano. Pas de doute, PlatinumGames connaît la chanson.