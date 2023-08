Barbie dépasse le milliard de dollars au box-office mondial

Le film « Barbie » réalisé par l’Américaine Greta Gerwig a passé le cap du milliard de dollars de recettes au box-office mondial, une première pour une réalisatrice en solo.

Avec le duo Margot Robbie et Ryan Gosling, déjà iconiques en Barbie et Ken, la comédie qui met en scène la poupée s’aventurant dans le monde réel totalise plus de 1,03 milliard de dollars de recettes à travers le monde, dont 459 millions de dollars en Amérique du Nord.

La vague rose « Barbie » continue de déferler sur les cinémas, trois week-ends après sa sortie tant attendue. Le film, qui a fait l’objet d’une intense campagne marketing s’est rapidement imposé comme un immense succès commercial.

Avec 53 millions de dollars supplémentaires engrangés dans le weekend en Amérique du Nord, il offre une bouffée d’air frais aux cinémas, durement touchés par le Covid-19 et la bascule du public vers les services de streaming.

« Le film a captivé l’imagination des cinéphiles à travers le monde et ces résultats sont incroyablement impressionnants, avec un cumul mondial qui a dépassé ce weekend le milliard de dollars », salue Paul Dergarabedian, analyste média de la société spécialisée Comscore.