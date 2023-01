En 2019, Arvi “Hempuli” Teikari bouleversait le puzzle game avec Baba Is You, où des phrases changeaient constamment les règles de son univers. Baba Files Taxes s’affiche comme son spin-off parodique. Obligée de remplir sa déclaration fiscale en une soirée, une petite créature doit y cocher des cases absconses et y apposer sa signature en mode MS Paint. Ou comment résumer en une dizaine l’absurdité de certains formulaires administratifs.

édité et développé par Hempuli, âge: 3+, gratuit sur PC via hempuli.itch.io/baba-files-taxes 7