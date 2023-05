Autour de la Brussels Pride, notre sélection de sorties culturelles LGBTQIA+ (pour tout·es)

Ce samedi, la Brussels Pride colorera la capitale belge aux couleurs de l’arc-en-ciel. Appel à l’inclusivité et au respect de chacun, l’événement s’entoure aussi de plusieurs activités culturelles pour dépasser les clichés et visibiliser les minorités. Expos, ciné, soirées… Petite sélection non-exhaustive pour tou·tes·x.

Brussels Queer Graphics

Pour se rendre visible et porter leurs messages, les communautés LGBTQI+ développent depuis les années 50 symboles et écritures visuelles spécifiques. Des outils que les graphistes et illustrateurs, professionnels comme amateurs, utilisent au gré des campagnes, événements et publications ces dernières décennies. Cette exposition propose un panorama d’une riche Histoire visuelle de l’activisme des associations et individus bruxellois qui se sont battus et se battent encore pour l’égalité des droits. (N.N.)

Jusqu’au 05/11 au Design Museum, Bruxelles. www.designmuseum.brussels

Outrageous

À la veille de la Pride, l’Ancienne Belgique organise la seconde édition du minifestival Outrageous, entre live et DJ sets. Concocté en collaboration avec la plateforme Psst Mlle et l’artiste d’origine belgo-marocaine Simomo Bouj, l’événement entend mettre plus particulièrement la lumière sur les artistes FINTA (l’acronyme de femme, intersexe, non-binaire, transgenre et agenre), dans une scène queer “encore trop dominée par les hommes”. Au programme notamment, le duo américain Tongue in the Mind, l’artiste multidisciplinaire basé·e à Bruxelles Prince X, la DJ anglaise Lil C, etc. (L.H.)



Le 19/05 à l’Ancienne Belgique, Bruxelles. www.abconcerts.be

Pierre et Gilles – Les Couleurs du temps

PIERRE & GILLES, La Promesse (Bogdan Romanovic) – © Pierre & Gilles

La galerie Templon accueille le retour de Pierre et Gilles dans la capitale belge. Six ans après une rétrospective au Musée d’Ixelles, le duo français alliant photo et peinture revient avec de nouvelles créations, dont une ouverture en hommage à l’Ukraine intitulé La Promesse. Se succèdent dans cette exposition des portraits jouant sur les questions de genre et de sacré. Au rang des people, vous pourrez y croiser les regards de Fanny Ardant et de Tahar Rahim notamment. (N.N.)

Jusqu’au 22/07 à la Galerie Templon, Saint-Gilles. www.templon.com

James Whale’s Monsters

Le cycle Our Story proposé par la Cinematek retrace l’histoire de la représentation des communautés LGBTQIA+ à travers l’Histoire du 7e art. C’est à une double séance que nous convie l’institution ce jeudi 25 mai avec un hommage au réalisateur James Whale (1889-18957). L’Anglais s’impose dans les années 1930 comme un des maîtres du cinéma d’horreur hollywoodien. Il ne cachera jamais son homosexualité et sera surnommé par ses pairs « The Queen of Hollywood ». Connu pour son adaptation de Frankenstein et de L’Homme invisible, c’est son film culte La Fiancée de Frankenstein (1935) qui sera projeté à la Cinematek à 21h. Juste avant, à 19h, ce sera le biopic consacré à la vie de James Whale, Ni dieu ni démons qui est programmé, un film réalisé en 1998 par Bill Condon avec Ian McKellen.



Le 25/05 à la Cinematek, Bruxelles. www.cinematek.be

Mercerie Pride Weekend

Lieu inclusif, logé -comme son nom l’indique- dans une ancienne mercerie sise rue Van Artevelde dans le centre de Bruxelles, la Mercerie offre une programmation pluridisciplinaire (performance, danse, DJ sets…). À l’occasion de la Brussels Pride, ce n’est pas une mais bien deux soirées qui sont proposées: avec Baxua et DJ Véro ce vendredi, Dupont & Ducont et Brahim Tall samedi soir. DJ sets à partir de 21 heures.