At the drive-in

Lancé en 1933 par un industriel du New Jersey, le concept de drive-in theatre devait faire florès, les grands écrans essaimant bientôt dans le paysage états-unien. D’une centaine à la veille de la Seconde Guerre mondiale, ils allaient passer à plus de 4 000 dans les années 50 et 60, sous les effets conjugués de l’essor de l’industrie automobile américaine et de l’âge d’or de Hollywood, drainant un public disparate: les familles en appréciaient le coût modique, les ados y débarquaient façon The Outsiders ou Grease, et les couples pouvaient y trouver une certaine intimité. L’euphorie sera toute passagère, leur nombre chutant dès les années 70 -il faudra attendre la pandémie pour les voir opérer un fort timide come-back. Quand le photographe belge Herman van den Boom embarque en 1976 en compagnie du Néerlandais Toon Michiels (qui immortalisera les enseignes lumineuses) pour une série de périples photographiques à la rencontre de la mythologie des USA, la grande époque des drive-in est déjà bel et bien passée. Ne s’offrent à son regard que des étendues désolées et paysages désertés, où subsistent, attendant d’êtres avalés par le temps, écrans vacillants et panneaux d’un autre âge, vestiges d’une époque révolue et de son déclin dans un même plan. Réunies dans un beau livre à l’impeccable format italien, ses photographies racontent l’envers de l’imagerie gravée dans la pop culture, comme un road movie figé dans le temps arpentant un espace courant du Tennessee à la Californie, en 101 Movies charriant leur part de mythe -le double bill Clint Eastwood The Outlaw Josey Wales et For a Few Dollars More…-, et non moins sûrement de mélancolie…

© herman ven den boom

101 Movies – A Survey of American drive-in theatres/1976, de Herman van den Boom, éditions Yellow Now, 120 pages. 8

© herman ven den boom