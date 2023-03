Après Strabourg et Amnéville, Stromae annule ses trois prochaines dates pour « raisons médicales »

Le chanteur belge annule ses trois prochaines dates prévues à Nantes pour des raisons de santé. Les concerts ne seront pas reportés.

Après avoir annulé il y a quelques jours après ses représentations prévues à Strasbourg et Amnéville les 22, 23 et 24 mars derniers pour « raisons médicales », le chanteur belge Stromae a annulé ses trois prochaines dates de concerts qui devaient avoir lieu en France, au Zénith de Nantes les 29, 30 et 31 mars. Soit ces mercredi, jeudi et vendredi. C’est ce qu’a fait savoir mercredi son agent français, Auguri Productions sur Instagram. Les concerts ne seront pas reportés, a également précisé le message, qui invite les détenteurs d’un billet à se faire rembourser.

« L’état de santé de Stromae ne lui permet pas d’assurer les 3 concerts prévus cette semaine au Zenith de Nantes, du 29 au 31 mars. Nous sommes donc contraints d’annuler ces 3 représentations », indiquait le message.

Le Bruxellois de 38 ans est actuellement en tournée européenne pour promouvoir son album « Multitude », sorti il y a an. Les prochaines dates de concerts de Stromae sont programmées les 13, 14 et 15 avril au Ziggo Dome d’Amsterdam avant un retour en France les 20 et 21 avril prochains au Zénith de Toulouse.