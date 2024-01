Après le cinéma, le best-seller ado Percy Jackson s’apprécie en série

Après un succès relatif au cinéma, Percy Jackson, héros de la série de best-sellers de Rick Riordan, recommence à zéro dans une série non sans qualités sur Disney+.

Déjà déclinées sous forme de blockbusters à succès mais à l’accueil critique plutôt froid, les aventures de Percy Jackson sont cette fois adaptées en série. Cette première saison reprend l’intrigue du premier livre de Rick Riordan: houspillé par quelques camarades et plutôt membre du club des losers au lycée, Percy Jackson se découvre des super-pouvoirs. Rien d’étonnant: il est en fait un demi-dieu, né d’un dieu de l’Olympe! Après un passage par le camp des Sang-Mêlé, flanqué d’un satyre et d’une autre demi-déesse, le voilà investi d’une mission épique: apaiser le courroux des dieux, sauver sa mère et… le Monde. On s’amuse d’apprendre que l’Olympe s’érige au sommet de l’Empire State Building et le Royaume d’Hadès (les enfers quoi), en plein cœur de Los Angeles.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

On éprouve par contre une certaine lassitude: n’entend-on pas ici encore une fois, aussi bien traité soit-il, le sempiternel refrain des intrigues estampillées coming of age, avec ces fameux pouvoirs, métaphore grossière des changements physiques et psychiques de l’adolescence? Effets spéciaux impressionnants, monstres et autres divinités au diapason, excellents jeunes acteurs... Certes un ton en dessous d’Américain de Chine (Disney+) ou de Paper Girls (Prime Video), ce teen drama s’avère cela dit, aux vues de la poignée d’épisodes visionnés, d’excellente facture. Petit plus: même s’il n’est ici qu’à environ 20% de sa folie habituelle (Brooklyn Nine-Nine), on notera la présence du vénérable Jason Mantzoukas, assez logiquement casté en Dyonisos, dieu de la fête et du vin…