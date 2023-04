Après la scène, un roman pour Fanny Ruwet

Après le succès scénique, la Belge Fanny Ruwet sort son premier roman. Portrait d’une personnalité à suivre.

“Je n’avais pas vraiment de plan de carrière, j’étais persuadée que j’allais mourir jeune. Très jeune.” Vu comme ça, évidemment, ça permet d’oser pas mal de choses. Et c’est peut-être ça qui impressionne le plus chez Fanny Ruwet, son audace. Son audace sur scène, où elle revendique un humour qui pique basé sur le malaise. Son audace sur les ondes de France Inter, où elle funambule avec agilité sur le fil de la bienséance. Son audace dans vos oreilles, avec son podcast Les gens qui doutent, où elle va chercher les zones d’ombre des gens qui nous font rire (mais pas que). Son audace derrière la caméra, alors qu’elle vient de réaliser son premier court métrage. Son audace dans vos librairies dorénavant avec son premier roman, Bien sûr que les poissons ont froid (lire la critique ici), qui va vous faire rire par politesse, et vous faire pleurer de sincérité. Fanny Ruwet est un véritable couteau suisse, un petit format qui peut tout faire. Un couteau belge peut-être.

Sans véritable feuille de route, Fanny Ruwet suit des études à l’IHECS, mais ce n’est pas franchement une révélation. Par l’un de ces hasards qui font les destins, elle se retrouve propulsée sur la scène du Kings of Comedy Club, juste pour 5 minutes. De courtes et inspirantes minutes, qui en appellent d’autres. En parallèle, elle explore le monde du podcast (bien avant que tout le monde ne s’y mette), intègre l’équipe des chroniqueurs de France Inter, the place to be pour les jeunes humoristes de France, de Navarre et de Belgique. Toujours en même temps (on ne sait plus si ça relève du don d’ubiquité ou du multitasking), elle écrit et joue son premier seul en scène, Bon anniversaire Jean, est embauchée par Fanny Herrero (la créatrice de Dix pour cent) à l’écriture de la série Netflix Drôle, et quand elle a un peu de temps libre, pense, écrit et réalise Bingo, son premier film. Et puis, il y a ce premier roman donc, dans lequel, derrière les saillies comiques, on retrouve un irrésistible sens de la formule, la capacité de poser un regard affûté sur le monde, la mélancolie, offrant une illustration enthousiasmante de cette belle expression toute faite, la politesse du désespoir. Où l’on se dit que pour résister, il vaudra sûrement mieux en rire qu’en pleurer. Il va falloir courir vite, loin et longtemps pour la suivre, Fanny Ruwet.