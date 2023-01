Avec Annie Colère, Blandine Lenoir (lire son interview en page 20) s’attache à l’action du Mouvement pour La Liberté de l’Avortement et de la Conception (Mlac) qui, mobilisant médecins et féministes et pratiquant des avortements illégaux aux yeux de tous en France au mitan des années 70, devait préparer le terrain pour la loi légalisant l’IVG. Une action collective que la cinéaste envisage à travers le destin d’Annie, ouvrière et mère de famille qui, s’étant retrouvée enceinte accidentellement, va trouver dans le Mlac et la sororité l’instrument de son émancipation. Manière de conjuguer l’intime et le politique dans un film nécessaire qui, s’il pèche par endroits par excès de didactisme, n’en est pas moins porté par l’élan de ses comédiennes, l’impeccable Laure Calamy en tête.

De Blandine Lenoir. Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair. 1 h 58. Sortie: 11/01. 7