Annabel Lee ***

Drift

À quoi tient le son des années 90? À un certain type de guitare, c’est clair, à telle pédale d’effets, certainement, ou à une esthétique de mixage bien particulier. Au-delà de la texture et du grain, cependant, le rock indé nineties charriait aussi un certain type de mélodies douces-amères, dessinant une rage teenage rentrée, un désenchantement flottant. Ce sont ses sentiments “bleus” que le trio bruxellois formé par Audrey Marot (guitare, voix), Vankou (basse) et Hugo Claudel (batterie) parvient à réactiver avec de plus en plus de nuances. Trois ans après Let the Kid Go, barré en partie par le Covid (mais récompensé par l’Octave du meilleur album rock), Drift cultive son spleen, à la fois touchant (Go Go Gadget, By the Sea) et batailleur (High Anxiety).