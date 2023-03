Après sa somptueuse série Il Miracolo en 2019, Niccolò Ammaniti poursuit sa collaboration avec Arte en adaptant son roman Anna, un récit post-apocalyptique qui conserve du précédent exploit télé de cet auteur sa puissance évocatrice et poétique. Il suit le périple d’une jeune fille à la recherche d’un frère kidnappé, à travers un monde ravagé par une épidémie. Gageons qu’Ammaniti aura trouvé les mots et les images pour offrir un peu de sens et d’espérance à sa vision de notre époque tourmentée.

Série créée par Niccolò Ammaniti.