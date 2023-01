Du 13/01 au 26/02

Dans ses rapports à l’animal, l’humain reproduit-il un système d’aliénation conforme aux principes régissant nos sociétés capitalistes et productivistes? Le Nova nous invite à explorer cette question à travers une sélection, comme toujours savamment originale, de documentaires et de fictions (notamment de Rithy Panh ou de Samuel Fuller). Des films, mais aussi un docu audio, des rencontres et une exposition.