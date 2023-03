And I Was There ****

En 2002, une escalade dans le conflit israélo-palestinien déclenche l’opération militaire israélienne Bouclier défensif. Eran Paz was there. Eran Paz était là. Et il a filmé son unité lors des saisies de maisons palestiniennes et des expulsions. Filmé aussi les fouilles humiliantes des familles sous le regard de toutes les générations. Dix-huit ans plus tard, Eran Paz a voulu se confronter à son passé. Il est parti à la recherche de ses anciens camarades de l’armée. Il peint aujourd’hui les visages de ceux qu’il confronte à leurs souvenirs. Ils racontent la vie dans la casbah de Naplouse. La psychose qui s’installait quand ils entraient dans un salon. L’irruption dans la vie de gens qu’ils entassaient dans une pièce avant de les chasser de chez eux. Puis la gêne qui a fait place à l’habitude, à la routine, au naturel finalement. L’un se dit content d’avoir vécu ça. Un autre est devenu officier de réserve. Mais il faut les voir rouler dans le salon sur les vélos des gosses à qui ils enlèvent tout, les mater jouer avec la lingerie féminine qu’ils trouvent dans les tiroirs, les regarder s’organiser des beuveries, des miniraves, dans ces maisons de Palestiniens cloîtrés juste à côté, pour saisir toute l’horreur de la situation et essayer de comprendre comment ils ont perdu tout sentiment. Toute émotion. Un documentaire à la fois dérangeant et bouleversant sur la culpabilité et le besoin de pardon.

Documentaire d’Eran Paz.