Amour de jeunesse – La boum éternelle

“C’est rien. Laissez tomber. De toutes façons, vous n’en avez rien à foutre. Vous pensez qu’à vous. J’ai plus rien à me mettre. J’ai plus de chaussettes dans mon tiroir. Vous avez même plus le temps de me faire réciter mes leçons et de me faire à bouffer. Ça vous est bien égal que je sois heureuse ou malheureuse.” “Mais qu’est-ce qu’elle a?” “Treize ans.” La scène est mythique et ce n’est pas la seule du film à être entrée dans l’inconscient collectif. Trente-cinq semaines à l’affiche. Quatre millions de spectateurs… La Boum de Claude Pinoteau est, à sa sortie en 1980, une comédie populaire pas nécessairement promise au succès, qui va subir les foudres de la critique et rencontrer son public. Aujourd’hui, le long métrage est diffusé en cinémathèque, considéré comme le symbole du teen movie à la française. Comment? Pourquoi? Le documentaire de Céline Chassé et Julie Peyrard s’interroge sur l’aspect intemporel et permanent d’un film léger et sans prétention qui, 40 ans plus tard, à l’heure des réseaux sociaux et des applications de rencontre, a pris un petit coup de vieux mais continue de parler aux adolescentes.

À l’origine, il y a une scénariste qui veut s’émanciper de la tutelle paternelle. Nourrie par les premiers émois de sa propre progéniture -à qui elle fait d’ailleurs lire ses dialogues dans un souci de parler vrai-, Danièle Thompson, la fille de Gérard Oury (elle avait bossé avec lui sur La Grande Vadrouille et Rabbi Jacob), imagine d’abord une série télévisée inspirée par Happy Days. Mais La Boum sera finalement un film. Un film de femmes réalisé par un homme. Une comédie qui reflète aujourd’hui l’air du temps et l’évolution des mœurs. La Boum, c’est un tube, un slow, un walkman, du pop-corn (peut-être pas en fait…) et le minois de Sophie Marceau trouvé presque par miracle après avoir écumé les écoles, les piscines, les bibliothèques et les agences. C’est aussi l’apprentissage maladroit de la sociabilité, le rituel d’approche amoureux et la découverte de la sexualité.

Commentée par l’humoriste Nora Hamzawi, la journaliste culturelle Ambre Chalumeau, la comédienne et réalisatrice Suzanne Lindon, la chanteuse Juliette Armanet ou encore une sociologue, La Boum est ici aussi racontée par ceux qui y ont participé. Les comédiens Brigitte Fossey et Laurent N’Diaye, le chanteur de Reality Richard Sanderson ou encore son compositeur Vladimir Cosma (habitué aux plus gros succès de Gaumont: La Chèvre, Le Grand Blond…) qui n’était pas très attiré par un petit film pour ados. Dit par Arthur Teboul, la voix de Feu! Chatterton, La Boum éternelle parle de son féminisme, de sa musique, de surprise party, de slow et d’obsessions adolescentes. Vous avez dit nostalgie?